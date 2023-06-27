Депутат Чаплин объяснил суть законопроекта о молодых специалистах

Депутат Никита Чаплин от фракции «Единая Россия» рассказал, что может изменить законопроект «о молодых специалистах».

Об этом сообщает телеканал «360».

Депутат сказал, что закон предполагает разделение понятий «молодой работник» и «молодой специалист», что, в свою очередь, должно помочь молодым людям не бояться официального трудоустройства во время обучения. По словам Чаплина, все законопроекты, поддерживающие молодёжь, направлены на привлечение специалистов в разные сферы экономики России.

«Изменения в законодательстве заменят обязательное условие о первом месте работы требованием о работе по специальности», — отмечает эксперт.

Также он подчеркнул, что статус «молодого работника» получит молодой человек, который будет работать не по специальности.

Кроме того, закон усилит статус российских студенческих отрядов, которые могут стать частью системы подготовки молодых кадров.

Ранее URA.RU сообщалось, что ЯНАО получит грант в 34 млн на реализацию молодёжных проектов.