На самарской трассе запустили реверсивное движение после гибели шести человек в ДТП

В районе аварии на федеральной трассе в Самарской области, где погибли шесть человек, организовали реверсивное движение. Об этом сообщили в МВД России по региону.

РИА Новости

«В 06:45 (05:45 мск. — RT) организовано реверсивное движение», — приводит сообщение РИА Новости. По последним данным, в результате аварии погибли шесть человек, пострадали ещё восемь.