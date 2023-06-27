На самарской трассе запустили реверсивное движение после гибели шести человек в ДТП
В районе аварии на федеральной трассе в Самарской области, где погибли шесть человек, организовали реверсивное движение. Об этом сообщили в МВД России по региону.
- РИА Новости
«В 06:45 (05:45 мск. — RT) организовано реверсивное движение», — приводит сообщение РИА Новости.
По последним данным, в результате аварии погибли шесть человек, пострадали ещё восемь.
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