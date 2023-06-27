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МВД: число погибших из-за столкновения машин на самарской трассе А-300 возросло до шести

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Число погибших в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Самарской области возросло до шести, ещё шесть человек доставлены в больницу.

Об этом сообщает региональный главк МВД.

«На месте ДТП погибло шесть человек, ещё восемь  с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

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