МВД: число погибших из-за столкновения машин на самарской трассе А-300 возросло до шести
Число погибших в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Самарской области возросло до шести, ещё шесть человек доставлены в больницу.
Об этом сообщает региональный главк МВД.
«На месте ДТП погибло шесть человек, ещё восемь с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
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