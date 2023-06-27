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ГУМВД: в результате ДТП на самарской трассе погибли пять человек, ещё семь пострадали

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Пять человек погибли, ещё семь пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Большеглушицком районе Самарской области.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

«27 июня 2023 примерно в 01:30 (00:30 мск) на 109-м км автодороги А-300 произошло столкновение двух автомобилей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что, предварительно, на месте инцидента погибли пять человек, ещё семь с телесными повреждениями бригадой скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение.

21 июня URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в результате аварии с участием троллейбуса и автобуса пострадали три человека.

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