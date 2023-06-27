Исследование: 22% россиян идут к стоматологу только при сильных болях

Согласно новому исследованию, каждый пятый россиянин посещает зубного врача только при сильных болях. При этом к стоматологу ходит только каждый шестой.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса сети магазинов потребительской техники и электроники re:Store.

Тщательно следят за своими зубами и чистят их два раза в день только 42% россиян. Также, по данным исследования, треть (34%) респондентов чистят зубы только один раз в день: 27% — только утром, а 7% — только вечером. При этом 14% опрошенных чистят зубы не каждый день, а 10%, наоборот, после каждого приёма пищи.

Раз в год зубного врача посещает каждый четвёртый россиянин (25%). 22% ходят к стоматологу только при сильных зубных болях, а 18% — раз в несколько лет. 13% опрошенных регулярно проходят гигиенические осмотры, а 7% лечат больные зубы постоянно. 15% респондентов вообще не ходят к стоматологам, так как боятся их.

Ранее РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области сообщило, что в Красногорске глава региона Андрей Воробьёв проверил ход возведения детской областной больницы.