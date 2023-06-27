Эксперт Бурмистров: змеи приползают к домам в Новой Москве из-за жары ради прохлады

Начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров заявил, что высокие температуры привели к засухе в столице, что вынуждает змей в Новой Москве приползать к жилым домам, чтобы попить и охладиться.

«Змеи в принципе активны, и из-за засухи и жары они ищут влажные места. Их можно встретить около подъезда, под подъездом, могут заползти под фундамент, где прохладно, либо есть водоём, либо (где) поливают и лужи остаются. Они приползают попить, охладиться», — цитирует его РИА Новости.

Так он прокомментировал информацию, что в поселение Московский начали массово приползать змеи. При этом он добавил, что змей можно встретить не только в данном поселении, но и в других районах Новой Москвы.

Бурмистров добавил, что речь идёт об ужах, поэтому, несмотря на большое число заявок, отлов не ведётся.

«Ужи никому не вредят, сами не нападают, если их не трогать», — заключил он.

Ранее врач-терапевт Наталья Зубарева в интервью «Вечерней Москве» рассказала, что в случае укуса змеи нужно действовать быстро и не поддаваться панике.