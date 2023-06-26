Президент ОАЭ заявил Путину по телефону о полной поддержке действий властей России 24 июня

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил российскому лидеру Владимиру Путину по телефону о полной поддержке действий властей России в ходе событий 24 июня.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Лидер ОАЭ с интересом выслушал оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа, произошедшего в субботу, 24 июня.

По данным Кремля, президенту ОАЭ была представлена исчерпывающая информация, после чего он заявил о полной поддержке действий российского руководства.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что 24 июня во время попытки вооружённого мятежа по его поручению принимались решения, чтобы избежать большой крови.