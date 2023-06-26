Президент ОАЭ заявил Путину по телефону о полной поддержке действий властей России 24 июня
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Лидер ОАЭ с интересом выслушал оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа, произошедшего в субботу, 24 июня.
По данным Кремля, президенту ОАЭ была представлена исчерпывающая информация, после чего он заявил о полной поддержке действий российского руководства.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что 24 июня во время попытки вооружённого мятежа по его поручению принимались решения, чтобы избежать большой крови.