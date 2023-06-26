В ЛНР четыре человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в Славяносербском муниципальном округе ЛНР пострадали четыре человека, один их них скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В районе села Трёхизбёнка на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался частный легковой автомобиль, в котором находились четыре человека: трое пострадавших доставлены в медучреждение, один погиб на месте», — приводит ТАСС заявление.

Уточняется, что мужчины направлялись на рыбалку.

Ранее стало известно, что в Петровском районе Донецка (ДНР) мирная жительница подорвалась на противопехотной мине «Лепесток».