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В ЛНР четыре человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве

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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в Славяносербском муниципальном округе ЛНР пострадали четыре человека, один их них скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В ЛНР четыре человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«В районе села Трёхизбёнка на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался частный легковой автомобиль, в котором находились четыре человека: трое пострадавших доставлены в медучреждение, один погиб на месте», — приводит ТАСС заявление.

Уточняется, что мужчины направлялись на рыбалку.

Ранее стало известно, что в Петровском районе Донецка (ДНР) мирная жительница подорвалась на противопехотной мине «Лепесток».

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