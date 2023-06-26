В Росавиации сообщили о возобновлении полётов в аэропорт Минвод
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«Полёты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени», — говорится в сообщении Росавиации.
Уточняется, что первыми обслужат рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Сибирь» в Москву, а также авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург.
Ранее в Росавиации сообщили о временной приостановке приёма и вылета самолётов в аэропорту Минеральных Вод в связи с повреждением взлётно-посадочной полосы.
Причиной стало разрушение незначительной площади бетонной плиты в средней части искусственной ВПП. По предварительным данным, причиной повреждения стала высокая температура воздуха.