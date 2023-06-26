В Росавиации сообщили о возобновлении полётов в аэропорт Минвод

Аэропорт Минеральных Вод завершил устранение дефектов на взлётно-посадочной полосе и возобновил приём и вылет самолётов.

«Полёты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени», — говорится в сообщении Росавиации.

Уточняется, что первыми обслужат рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Сибирь» в Москву, а также авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург.

Ранее в Росавиации сообщили о временной приостановке приёма и вылета самолётов в аэропорту Минеральных Вод в связи с повреждением взлётно-посадочной полосы.

Причиной стало разрушение незначительной площади бетонной плиты в средней части искусственной ВПП. По предварительным данным, причиной повреждения стала высокая температура воздуха.