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Первый канал: Песков заявил, что Путин 26 июня выступит с заявлениями из Кремля

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выступит с заявлениями из Кремля вечером в понедельник, 26 июня. Об этом сообщил Первый канал.
Первый канал: Песков заявил, что Путин 26 июня выступит с заявлениями из Кремля
  • РИА Новости

«Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля», — говорится в заявлении.

Ранее Путин сообщил, что Россия чувствует себя уверенно и может реализовать все намеченные планы.

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