Первый канал: Песков заявил, что Путин 26 июня выступит с заявлениями из Кремля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выступит с заявлениями из Кремля вечером в понедельник, 26 июня. Об этом сообщил Первый канал.

РИА Новости