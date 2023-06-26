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В Пермском крае пресекли деятельность 27 ОПГ с начала года

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В Пермском крае пресекли деятельность 27 организованных преступных групп (ОПГ) в январе — мае 2023 года. Все они специализировались на торговле наркотическими средствами.
В Пермском крае пресекли деятельность 27 ОПГ с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«За пять месяцев текущего года пресечена деятельность 27 организованных преступных групп и одного преступного сообщества, в том числе сформированных по этническому принципу», — заявил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Федюк во время пресс-конференции.

По его словам, именно ОПГ поставляют крупные партии наркотиков в регион.

С начала года полицией зарегистрировано 1845 преступлений в сфере оборота наркотиков, изъято свыше 532 кг наркотических средств.

Ранее сообщалось, что в ХМАО Следственный комитет направил в суд дело против участников ОПГ.

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