В Пермском крае пресекли деятельность 27 ОПГ с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«За пять месяцев текущего года пресечена деятельность 27 организованных преступных групп и одного преступного сообщества, в том числе сформированных по этническому принципу», — заявил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Федюк во время пресс-конференции.
По его словам, именно ОПГ поставляют крупные партии наркотиков в регион.
С начала года полицией зарегистрировано 1845 преступлений в сфере оборота наркотиков, изъято свыше 532 кг наркотических средств.
Ранее сообщалось, что в ХМАО Следственный комитет направил в суд дело против участников ОПГ.