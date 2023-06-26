Научный мусульманский форум пройдёт 7—8 июля в Челябинской области
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Об этом сообщает URA.RU.
«На форум приедут участники более чем из 20 стран. В частности, это будут гости из Ирана, Сербии, Камеруна, Беларуси, Азербайджана, Турции и других государств», — заявил на пресс-конференции ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.
Форум пройдёт в Троицке в 12-й раз.
«На чтениях одно из ключевых значений будет придаваться вопросам воспитания молодёжи. Будем рассказывать им о ценностях традиционных религий», — отметил со своей стороны муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.
Ранее постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов рассказал о перспективах развития отношений России с мусульманскими государствами.