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Постпред в ОИС Абдулатипов высказался о перспективах развития отношений России и мусульманских стран

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Постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов рассказал о перспективах развития отношений России с мусульманскими государствами.

Комментируя XIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» 2023, который пройдёт в Казани в мае, он отметил в интервью «Российской газете», что под руководством президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова «удалось на качественно новом уровне обозначить исламский вектор внешней политики России».

По его словам, в сложной текущей ситуации, когда Россия оказалась в острой конфронтации с коллективным Западом, исламский мир проявил себя как серьёзный игрок на мировой арене и как надёжный партнёр.

«За эти годы Россия сумела наладить всестороннее взаимодействие с ОИС. И особую роль в этом процессе сыграл Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», уже многие годы выступающий крупнейшей площадкой, на которой обеспечивается двухстороннее и многостороннее взаимодействие России с мусульманскими странами», — подчеркнул Абдулатипов.

Ранее директор Института нового общества, глава Центра политэкономических исследований ИНО Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии.

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