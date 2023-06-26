Специалист Ранчинская призвала не занижать страховую сумму при страховании жилья

Директор филиала «Росгосстраха» в Нижегородской области Вера Ранчинская дала советы желающим застраховать жильё.

«Во-первых, указывать реальную страховую сумму, а не заниженную с желанием сэкономить. При наступлении страхового случая выплата будет рассчитываться пропорционально отношению размера страховой суммы к размеру ущерба, то есть будет ниже реального убытка», — цитирует эксперта pravda-nn.ru.

Как считает Ранчинская, не лишним будет и страхование ответственности перед соседями.

Кроме того, отметила эксперт, нужно обязательно вникать в условия договора, понимать, какие есть исключения из покрытия, какие риски включены в полис, какие есть дополнительные услуги.

«Если что-то непонятно, надо попросить агента всё подробно и детально разъяснить», — добавила Ранчинская.

Ранее сообщалось, что аналитики «Сравни» провели онлайн-исследование и выяснили, что некоторые россияне хотели бы застраховать отдельные части своего тела.