Специалист Ранчинская призвала не занижать страховую сумму при страховании жилья
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«Во-первых, указывать реальную страховую сумму, а не заниженную с желанием сэкономить. При наступлении страхового случая выплата будет рассчитываться пропорционально отношению размера страховой суммы к размеру ущерба, то есть будет ниже реального убытка», — цитирует эксперта pravda-nn.ru.
Как считает Ранчинская, не лишним будет и страхование ответственности перед соседями.
Кроме того, отметила эксперт, нужно обязательно вникать в условия договора, понимать, какие есть исключения из покрытия, какие риски включены в полис, какие есть дополнительные услуги.
«Если что-то непонятно, надо попросить агента всё подробно и детально разъяснить», — добавила Ранчинская.
Ранее сообщалось, что аналитики «Сравни» провели онлайн-исследование и выяснили, что некоторые россияне хотели бы застраховать отдельные части своего тела.