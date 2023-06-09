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Исследование: некоторые россияне хотели бы застраховать нос и губы

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Аналитики «Сравни» провели онлайн-исследование и выяснили, что некоторые россияне хотели бы застраховать отдельные части своего тела.
Исследование: некоторые россияне хотели бы застраховать нос и губы
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Life.ru.

Исследование показало, что страхование отдельных частей тела интересует 20% россиян. Из них 46% застраховали бы руку или ногу, 22% — голову.

Часть опрошенных (7%) хотели бы застраховать улыбку или голос, а 5% — части лица (глаза, нос, губы).

На эти цели россияне готовы потратить разные суммы: 72% — до 5 тыс. рублей в год, 8% — 5—10 тыс., 15% — более 20 тыс. рублей.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.

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