Исследование: некоторые россияне хотели бы застраховать нос и губы

Аналитики «Сравни» провели онлайн-исследование и выяснили, что некоторые россияне хотели бы застраховать отдельные части своего тела.

Об этом пишет Life.ru.

Исследование показало, что страхование отдельных частей тела интересует 20% россиян. Из них 46% застраховали бы руку или ногу, 22% — голову.

Часть опрошенных (7%) хотели бы застраховать улыбку или голос, а 5% — части лица (глаза, нос, губы).

На эти цели россияне готовы потратить разные суммы: 72% — до 5 тыс. рублей в год, 8% — 5—10 тыс., 15% — более 20 тыс. рублей.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.