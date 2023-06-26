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Во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Мурманской области приняли участие 100 компаний

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Вакансии на Всероссийской ярмарке «Работа России. Время возможностей» в Мурманской области представили более 100 компаний, в том числе «Роснефть», «РЖД», Кольская горно-металлургическая компания и «Почта России».
Во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Мурманской области приняли участие 100 компаний
  • РИА Новости

Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Ярмарка проходила на восьми площадках. Программа включала презентации вакансий и собеседований, а также другие мероприятия, помогающие с трудоустройством.

В частности, в Мурманске провели лекторий «Современные востребованные профессии на рынке труда Мурманской области» и тренинг «Генерация бизнес-идей».

Ранее основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал, какие иностранные языки пользуются популярностью на рынке труда.

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