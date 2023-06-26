Во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Мурманской области приняли участие 100 компаний
- РИА Новости
Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.
Ярмарка проходила на восьми площадках. Программа включала презентации вакансий и собеседований, а также другие мероприятия, помогающие с трудоустройством.
В частности, в Мурманске провели лекторий «Современные востребованные профессии на рынке труда Мурманской области» и тренинг «Генерация бизнес-идей».
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