Во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Мурманской области приняли участие 100 компаний

Вакансии на Всероссийской ярмарке «Работа России. Время возможностей» в Мурманской области представили более 100 компаний, в том числе «Роснефть», «РЖД», Кольская горно-металлургическая компания и «Почта России».

Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Ярмарка проходила на восьми площадках. Программа включала презентации вакансий и собеседований, а также другие мероприятия, помогающие с трудоустройством.

В частности, в Мурманске провели лекторий «Современные востребованные профессии на рынке труда Мурманской области» и тренинг «Генерация бизнес-идей».

Ранее основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал, какие иностранные языки пользуются популярностью на рынке труда.