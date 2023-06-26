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В ФПК пообещали выделить в летний сезон 1500 дополнительных поездов на юг России

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Федеральная пассажирская компания сообщила, что в летний сезон для перевозок на южных направлениях выделят дополнительные 1,5 тыс. поездов.
В ФПК пообещали выделить в летний сезон 1500 дополнительных поездов на юг России
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Этим летом для перевозок пассажиров мы задействуем 3,4 тыс. дополнительных назначений поездов, что на 25% больше, чем годом ранее», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что в летний период (с мая по сентябрь) планируется перевезти более 50 млн пассажиров, из них более 11 млн по направлениям на юг России и обратно.

В ФПК добавили, что 1,5 тыс. дополнительных поездов будут курсировать на южных направлениях, в том числе в Адлер, Анапу, Новороссийск и Кисловодск.

Ранее стало известно, что Москва, Казань и Кисловодск вошли в тройку популярных неморских направлений в июле 2023 года в России.

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