В ФПК пообещали выделить в летний сезон 1500 дополнительных поездов на юг России

Федеральная пассажирская компания сообщила, что в летний сезон для перевозок на южных направлениях выделят дополнительные 1,5 тыс. поездов.

«Этим летом для перевозок пассажиров мы задействуем 3,4 тыс. дополнительных назначений поездов, что на 25% больше, чем годом ранее», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что в летний период (с мая по сентябрь) планируется перевезти более 50 млн пассажиров, из них более 11 млн по направлениям на юг России и обратно.

В ФПК добавили, что 1,5 тыс. дополнительных поездов будут курсировать на южных направлениях, в том числе в Адлер, Анапу, Новороссийск и Кисловодск.

Ранее стало известно, что Москва, Казань и Кисловодск вошли в тройку популярных неморских направлений в июле 2023 года в России.