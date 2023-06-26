Москва, Казань и Кисловодск вошли в тройку популярных неморских направлений в июле 2023 года в России.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на сервис «ТВИЛ.ру».

В тройку популярных направлений вошли Москва, Казань и Кисловодск.

Кроме того, в десятку лидирующих направлений вошли Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград и Пятигорск.

Также в число направлений вошёл Соль-Илецк, город в Оренбургской области с солёными озёрами. В рейтинге он занимает восьмое место, обогнав Нижний Новгород и Петрозаводск.

Ранее сообщалось, что Ассоциация туроператоров России в своём Telegram-канале начала возобновление автобусных туров в регионы юга России.