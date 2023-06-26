Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Москва, Казань и Кисловодск вошли в тройку популярных неморских направлений

Короткая ссылка
Москва, Казань и Кисловодск вошли в тройку популярных неморских направлений в июле 2023 года в России.
Москва, Казань и Кисловодск вошли в тройку популярных неморских направлений
  • Gettyimages.ru
  • © ArtistGNDphotography

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на сервис «ТВИЛ.ру».

В тройку популярных направлений вошли Москва, Казань и Кисловодск.

Кроме того, в десятку лидирующих направлений вошли Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград и Пятигорск.

Также в число направлений вошёл Соль-Илецк, город в Оренбургской области с солёными озёрами. В рейтинге он занимает восьмое место, обогнав Нижний Новгород и Петрозаводск.

Ранее сообщалось, что Ассоциация туроператоров России в своём Telegram-канале начала возобновление автобусных туров в регионы юга России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить