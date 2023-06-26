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Мосгорсуд приговорил физика Голубкина к 12 годам колонии за госизмену

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Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима физика, специалиста по гиперзвуку профессора МФТИ Валерия Голубкина по делу о государственной измене.
Мосгорсуд приговорил физика Голубкина к 12 годам колонии за госизмену
  • РИА Новости

«Признать виновным… приговорить к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — цитирует заявление судьи РИА Новости.

Уточняется, что дело Голубкина шло в закрытом режиме в связи с наличием секретных материалов.

В сентябре 2021 года появилась информация, что российскому учёному Валерию Голубкину в рамках дела о государственной измене вменяется передача отчётов координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту.

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