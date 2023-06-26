Онколог Вахабова назвала два редких и очень опасных вида рака

Врач-онколог института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова рассказала о самых редких и опасных онкологических заболеваниях.

Об этом врач Вахабова рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, рак мягких тканей и сетчатки — самые редкие и опасные виды онкологии.

Саркома мягких тканей — это целая группа опухолей, которые могут развиваться из мышечной, фиброзной, жировой и нервной тканей.

«Несмотря на то что мягкие ткани занимают более 50% веса тела среднестатистического человека, опухоли в них встречаются нечасто. Саркомы мягких тканей составляют примерно 1% от всех известных онкопатологий. Точные причины их развития пока неизвестны. Учёные сходятся во мнении, что это влияние токсических веществ и радиации. Также предрасполагающими факторами являются такие заболевания, как нейрофиброматоз, хроническая лимфедема и синдром Гарднера», — объяснила Юлия Вахабова.

Саркому по внешнему виду легко спутать с различными травмами мягких тканей, поэтому, по мнению специалиста, лучше лишний раз посетить врача.

Также одним из самых редких и опасных видов считается ретинобластома, рак сетчатки глаза у детей, внешне похожая на белое пятно в области зрачка.

«Ретинобластома опасна тем, что может проникать в склеру и глазницу, а также метастазировать в кости, центральную нервную систему, печень и другие органы. А ещё заболевание обусловлено генетически, но опухоль будет развиваться только в том случае, если оба родителя передадут ребёнку мутировавший ген RB1, что встречается крайне редко», — заявила Вахабова.

Врач отметила, что современная медицина успешно справляется с ретинобластомой, главное — начать лечение вовремя.

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