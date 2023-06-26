В Совфеде разъяснили суть поправок по прозрачному ценообразованию на ряд товаров
- РИА Новости
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«Прорабатываем с правительством и Банком России введение обязательного лимита закупок на бирже для определённого перечня товаров, что сформирует необходимую базу для расчёта», — отметил Журавлёв в беседе с «Парламентской газетой».
Подразумеваются товары, влияющие на формирование цен на другие товары. Законодатели предлагают ввести для них на бирже регулирование по минимальному лимиту торговли.
Также предлагается использовать данные, которыми обладают торговые системы и операторы электронных площадок.
В Федеральной антимонопольной службе, со своей стороны, отметили, что реализация инициативы поможет росту ликвидности биржевых торгов наличным товаром «и, как следствие, повышению прозрачности ценообразования на товарных рынках».