Во Всероссийский центр для одарённых незрячих детей приедут ещё восемь учеников

Всероссийский центр для одарённых незрячих детей принял восемь новых учеников, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

«Мы стараемся создать условия, чтобы способные ребята, вне зависимости от особенностей здоровья, имели возможность реализовать свои таланты. Помимо знаний по школьной программе, ученикам помогут определиться с будущей специальностью», — рассказала Ракова.

В центр приедут дети из Хабаровского и Красноярского края, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской областей и Москвы. Они приступят к учёбе в сентябре.

В 2022 году учениками центра стали семь школьников.

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