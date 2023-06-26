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Во Всероссийский центр для одарённых незрячих детей приедут ещё восемь учеников

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Всероссийский центр для одарённых незрячих детей принял восемь новых учеников, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Во Всероссийский центр для одарённых незрячих детей приедут ещё восемь учеников

Об этом сообщает НСН.

«Мы стараемся создать условия, чтобы способные ребята, вне зависимости от особенностей здоровья, имели возможность реализовать свои таланты. Помимо знаний по школьной программе, ученикам помогут определиться с будущей специальностью», — рассказала Ракова.

В центр приедут дети из Хабаровского и Красноярского края, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской областей и Москвы. Они приступят к учёбе в сентябре.

В 2022 году учениками центра стали семь школьников.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Солнечногорском округе Подмосковья для семей с детьми-инвалидами ввели новую выплату.

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