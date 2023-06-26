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В празднике «Алые паруса» приняли участие более 1 млн человек

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В празднике выпускников «Алые паруса» приняли участие 1,275 млн человек. Среди них 52 тыс. — вчерашние школьники.
В празднике «Алые паруса» приняли участие более 1 млн человек
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

На Дворцовой площади для выпускников провели концерт с участием известных артистов, после которого запустили фейерверк.

Также neva.today сообщала, что во время праздника не произошло никаких происшествий — сотрудники правоохранительных органов приняли все необходимые меры для обеспечения общественного порядка.

Ранее сообщалось, что в ходе праздника в акватории Невы прошёл бриг «Россия» с алыми парусами.

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