В празднике «Алые паруса» приняли участие более 1 млн человек

В празднике выпускников «Алые паруса» приняли участие 1,275 млн человек. Среди них 52 тыс. — вчерашние школьники.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

На Дворцовой площади для выпускников провели концерт с участием известных артистов, после которого запустили фейерверк.

Также neva.today сообщала, что во время праздника не произошло никаких происшествий — сотрудники правоохранительных органов приняли все необходимые меры для обеспечения общественного порядка.

Ранее сообщалось, что в ходе праздника в акватории Невы прошёл бриг «Россия» с алыми парусами.