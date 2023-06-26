В празднике «Алые паруса» приняли участие более 1 млн человек
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
На Дворцовой площади для выпускников провели концерт с участием известных артистов, после которого запустили фейерверк.
Также neva.today сообщала, что во время праздника не произошло никаких происшествий — сотрудники правоохранительных органов приняли все необходимые меры для обеспечения общественного порядка.
Ранее сообщалось, что в ходе праздника в акватории Невы прошёл бриг «Россия» с алыми парусами.