Суд приговорил Александра Мавриди к колонии за убийство и ряд других преступлений

Московский областной суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии за убийство владельца «Мясной империи» Владимира Маругова и ряд других преступлений.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Суд признал виновным Мавриди А.Н. в убийстве, незаконном хранении оружия, похищении человека, незаконном лишении свободы, вымогательстве, побеге из-под стражи и легализации денег, добытых преступным путём, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет колонии строгого режима», — говорится в приговоре.

В октябре 2021 года RT сообщал, что 6 августа 2021 года из ИВС г. Истры совершили побег пятеро заключённых: Александр Мавриди, Александр Бутнару, Николай Тетеря, Иван Цуркану и Денис Грозаву.

Мавриди был осуждён за убийство владельца компании «Мясная империя» Вячеслава Маругова в ноябре 2020 года. Остальные беглецы были осуждены за кражи.

Все они были обнаружены и возвращены под стражу. Бутнару был найден 18 августа 2021 года, Грозаву и Цуркану — 11 августа, Николай Тетеря — 12 августа, а Мавриди — 13 сентября.