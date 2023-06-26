Суд приговорил Александра Мавриди к колонии за убийство и ряд других преступлений
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
«Суд признал виновным Мавриди А.Н. в убийстве, незаконном хранении оружия, похищении человека, незаконном лишении свободы, вымогательстве, побеге из-под стражи и легализации денег, добытых преступным путём, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет колонии строгого режима», — говорится в приговоре.
В октябре 2021 года RT сообщал, что 6 августа 2021 года из ИВС г. Истры совершили побег пятеро заключённых: Александр Мавриди, Александр Бутнару, Николай Тетеря, Иван Цуркану и Денис Грозаву.
Мавриди был осуждён за убийство владельца компании «Мясная империя» Вячеслава Маругова в ноябре 2020 года. Остальные беглецы были осуждены за кражи.
Все они были обнаружены и возвращены под стражу. Бутнару был найден 18 августа 2021 года, Грозаву и Цуркану — 11 августа, Николай Тетеря — 12 августа, а Мавриди — 13 сентября.