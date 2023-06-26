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В Челябинске и Ульяновской области сдали ЕГЭ на 100 баллов 86 выпускников

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В Челябинске и Ульяновской области 100 баллов на ЕГЭ получили 44 и 42 выпускника соответственно.
В Челябинске и Ульяновской области сдали ЕГЭ на 100 баллов 86 выпускников
  • РИА Новости

В Ульяновской области, по предварительным итогам, 42 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, об этом сообщает mosaica.ru.

Министр образования области Наталья Семёнова также добавила, что в 2022 году стобалльников насчитывалось 28. 

Два одиннадцатиклассника получили 100 баллов по двум предметам — это Мария Злобина из лицея №20 и Вячеслав Зарембо из школы №72.

В Челябинске же наивысший бал получили 44 выпускника. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на вице-мэра по социальному развитию Сергея Авдеева.

При этом один из челябинских школьников стал стобалльником по двум предметам.

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