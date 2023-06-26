Уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина не прекращено

Уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не прекращено.

Об этом сообщил RT источник.

«Официального постановления о прекращении уголовного дела против Пригожина нет, а значит, оно не прекращено и продолжает расследоваться», — заявил собеседник RT.

Уточняется, что для прекращения дела необходимо постановление следователя следственного управления ФСБ России, который возбудил дело, или Главной военной прокуратуры.

24 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».