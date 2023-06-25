РИА Новости: два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Королёве

Два человека погибли в результате пожара в многоэтажке в Королёве в Московской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«При пожаре в многоэтажном доме в Королёве погибли два человека: мужчина и женщина», — заявил собеседник.

Вместе с этим ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, указывает, что в результате пожара погибли несовершеннолетний и пожарный.

«В результате пожара, по предварительным данным, погибли два человека: ребёнок-подросток и пожарный», — сказал собеседник, уточнив, что они сорвались с высоты.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королёве в многоквартирном доме загорелась квартира на 14-м этаже.