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РИА Новости: два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Королёве

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Два человека погибли в результате пожара в многоэтажке в Королёве в Московской области.
РИА Новости: два человека погибли при пожаре в многоэтажке в Королёве
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«При пожаре в многоэтажном доме в Королёве погибли два человека: мужчина и женщина», — заявил собеседник.

Вместе с этим ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, указывает, что в результате пожара погибли несовершеннолетний и пожарный.

«В результате пожара, по предварительным данным, погибли два человека: ребёнок-подросток и пожарный», — сказал собеседник, уточнив, что они сорвались с высоты.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королёве в многоквартирном доме загорелась квартира на 14-м этаже.

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