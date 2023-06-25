В подмосковном Королёве в многоквартирном доме загорелась квартира на 14-м этаже
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
«В 21:13 поступил сигнал о пожаре в жилом доме... квартира на 14-м этаже в 25-этажном доме. К месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения», — говорится в заявлении.
Отмечается, что были эвакуированы десять человек. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее стало известно, что в Первоуральске произошло возгорание на крыше жилого дома.