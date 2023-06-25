В подмосковном Королёве в многоквартирном доме загорелась квартира на 14-м этаже

Квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королёве в Московской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«В 21:13 поступил сигнал о пожаре в жилом доме... квартира на 14-м этаже в 25-этажном доме. К месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что были эвакуированы десять человек. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее стало известно, что в Первоуральске произошло возгорание на крыше жилого дома.