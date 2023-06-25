Два ребёнка погибли при пожаре в Кабардино-Балкарии
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
«В 16:20 мск в воскресенье поступило сообщение, что в селении Нартан по улице Доловых произошёл пожар в частном домовладении. По прибытии установлено, что горит кровля недостроенного дома», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что пожар удалось локализовать примерно за полчаса. Его площадь составляла 200 кв. м.
«На месте происшествия обнаружены тела двух детей без признаков жизни», — добавили в МЧС.
Ранее стало известно, что в Первоуральске произошло возгорание на крыше жилого дома.