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Два ребёнка погибли при пожаре в Кабардино-Балкарии

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Два ребёнка погибли в результате возгорания в недостроенном частном доме в селе в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.
Два ребёнка погибли при пожаре в Кабардино-Балкарии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«В 16:20 мск в воскресенье поступило сообщение, что в селении Нартан по улице Доловых произошёл пожар в частном домовладении. По прибытии установлено, что горит кровля недостроенного дома», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что пожар удалось локализовать примерно за полчаса. Его площадь составляла 200 кв. м.

«На месте происшествия обнаружены тела двух детей без признаков жизни», — добавили в МЧС.

Ранее стало известно, что в Первоуральске произошло возгорание на крыше жилого дома.

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