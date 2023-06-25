Минтранспорта Подмосковья: восстановлено движение по мосту через Оку на трассе М-2 «Крым»

Министерство транспорта Московской области сообщило о восстановлении движения по мосту через Оку на трассе М-2 «Крым».

«Открыто движение по мосту через р. Оку на трассе М-2 «Крым», — отмечается в сообщении в Telegram.

Ранее сообщалось, что движение по мосту через Оку на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье восстановлено.