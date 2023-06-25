Минтранспорта Подмосковья: движение по мосту через Оку на трассе «Дон» открыто
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Открыто движение по мосту через реку Оку на трассе М-4 «Дон», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее в Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям.
Также в Калужской области снимают ограничение на движение личного транспорта.
Продажа билетов с автостанций Донецкой Народной Республики возобновлена по всем направлениям.