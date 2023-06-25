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Минтранспорта Подмосковья: движение по мосту через Оку на трассе «Дон» открыто

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Движение по мосту через Оку на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье восстановлено.
Минтранспорта Подмосковья: движение по мосту через Оку на трассе «Дон» открыто
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Открыто движение по мосту через реку Оку на трассе М-4 «Дон», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее в Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям.

Также в Калужской области снимают ограничение на движение личного транспорта.

Продажа билетов с автостанций Донецкой Народной Республики возобновлена по всем направлениям.

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