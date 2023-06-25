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Военные отработали поиск подводных схронов в районе базирования Балтийского флота

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Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы провели учения по совершенствованию навыков ведения подводного боя.
Военные отработали поиск подводных схронов в районе базирования Балтийского флота
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.

«Были выполнены задачи по обнаружению и поиску подводных тайников (схронов) в районе пункта базирования кораблей флота», — приводит сообщение Интерфакс.

К отработке учебно-боевых задач было привлечено около 50 боевых пловцов отряда.

Ранее экипажи корабля «Неустрашимый» и корвета «Бойкий» Балтфлота на учениях в Балтийском море выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям.

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