Военные отработали поиск подводных схронов в районе базирования Балтийского флота
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.
«Были выполнены задачи по обнаружению и поиску подводных тайников (схронов) в районе пункта базирования кораблей флота», — приводит сообщение Интерфакс.
К отработке учебно-боевых задач было привлечено около 50 боевых пловцов отряда.
Ранее экипажи корабля «Неустрашимый» и корвета «Бойкий» Балтфлота на учениях в Балтийском море выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям.