В Москве резервный день для сдачи ЕГЭ И ОГЭ назначили на 1 июля

В Москве резервный день для сдачи Единого государственного экзамена по математике и Основного государственного экзамена по русскому языку назначен на субботу, 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Комплекса социального развития Москвы.

«Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 26 июня в Москве будет нерабочим днём.

Также Минобрнауки рекомендовало вузам в Москве перевести в дистанционный формат или отложить все мероприятия 26 июня.

Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг прокомментировал в беседе с RT данные о том, что во время ЕГЭ россияне купили глицина и успокоительных на 471,9 млн рублей.