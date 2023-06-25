В Москве резервный день для сдачи ЕГЭ И ОГЭ назначили на 1 июля
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Об этом сообщает пресс-служба Комплекса социального развития Москвы.
«Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 26 июня в Москве будет нерабочим днём.
Также Минобрнауки рекомендовало вузам в Москве перевести в дистанционный формат или отложить все мероприятия 26 июня.
Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг прокомментировал в беседе с RT данные о том, что во время ЕГЭ россияне купили глицина и успокоительных на 471,9 млн рублей.