Военкор RT: первые машины ЧВК «Вагнер» уезжают из Ростова-на-Дону

Военкор RT Илья Васюнин сообщил, что первые машины ЧВК «Вагнер» уезжают из Ростова-на-Дону.

Также он снял этот процесс на видео.

Ранее корреспондент RT Роман Косарев сообщил о деэскалации ситуации возле штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.

По его словам, ситуация у штаба ЮВО «резко деэскалировалась» после объявления о договорённостях президента Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В Минске сообщили, что Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.

До этого в НАК сообщали, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.