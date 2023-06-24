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В НАК напомнили об ответственности за участие в акциях протеста в рамках режима КТО

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На территории Москвы и Московской области фиксируются случаи провокационных сообщений с призывами участвовать в акциях протеста, эти действия преступные, будут применены меры. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
В НАК напомнили об ответственности за участие в акциях протеста в рамках режима КТО
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«Фиксируются случаи распространения среди населения провокационных сообщений с призывами к гражданам принять участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в поддержку незаконных действий ЧВК «Вагнер», — приводит РИА Новости заявление.

24 июня в Москве и Подмосковье был введён режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.

Прокуратура Москвы предупредила, что действующим законодательством в рамках КТО предусмотрен ряд ограничений.

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