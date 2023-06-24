В НАК напомнили об ответственности за участие в акциях протеста в рамках режима КТО

На территории Москвы и Московской области фиксируются случаи провокационных сообщений с призывами участвовать в акциях протеста, эти действия преступные, будут применены меры. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

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