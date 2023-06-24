В НАК напомнили об ответственности за участие в акциях протеста в рамках режима КТО
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«Фиксируются случаи распространения среди населения провокационных сообщений с призывами к гражданам принять участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в поддержку незаконных действий ЧВК «Вагнер», — приводит РИА Новости заявление.
24 июня в Москве и Подмосковье был введён режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.
Прокуратура Москвы предупредила, что действующим законодательством в рамках КТО предусмотрен ряд ограничений.