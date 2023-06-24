Песков сообщил, что Путин не планирует посещать «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости. «Нет», — сказал Песков. Ранее Песков опроверг информацию о том, что глава государства якобы вылетел в Петербург. По словам пресс-секретаря, Путин продолжает работу в Кремле.