Песков сообщил, что Путин не планирует посещать «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
- РИА Новости
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Нет», — сказал Песков.
Ранее Песков опроверг информацию о том, что глава государства якобы вылетел в Петербург.
По словам пресс-секретаря, Путин продолжает работу в Кремле.
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