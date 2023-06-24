Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков сообщил, что Путин не планирует посещать «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
Песков сообщил, что Путин не планирует посещать «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Нет», — сказал Песков.

Ранее Песков опроверг информацию о том, что глава государства якобы вылетел в Петербург.

По словам пресс-секретаря, Путин продолжает работу в Кремле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить