Медведев не исключил, что в подготовке мятежа в России участвовали иностранные специалисты
- РИА Новости
«Можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооружённых сил России, а вполне вероятно, и иностранных специалистов», — цитирует его ТАСС.
Как объяснил Медведев, к таким выводам его подтолкнули подготовка мятежа на высоком уровне, слаженность действий, а также качественное управление передвижением войск.
Ранее Медведев призвал сплотиться вокруг российского президента Владимира Путина и преодолеть раскол.