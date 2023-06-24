Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Медведев не исключил, что в подготовке мятежа в России участвовали иностранные специалисты

Короткая ссылка
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил, что в подготовке вооружённого мятежа в России приняли участие иностранные специалисты.
Медведев не исключил, что в подготовке мятежа в России участвовали иностранные специалисты
  • РИА Новости

«Можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооружённых сил России, а вполне вероятно, и иностранных специалистов», — цитирует его ТАСС.

Как объяснил Медведев, к таким выводам его подтолкнули подготовка мятежа на высоком уровне, слаженность действий, а также качественное управление передвижением войск.

Ранее Медведев призвал сплотиться вокруг российского президента Владимира Путина и преодолеть раскол.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить