Медведев не исключил, что в подготовке мятежа в России участвовали иностранные специалисты

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил, что в подготовке вооружённого мятежа в России приняли участие иностранные специалисты.

«Можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооружённых сил России, а вполне вероятно, и иностранных специалистов», — цитирует его ТАСС.

Как объяснил Медведев, к таким выводам его подтолкнули подготовка мятежа на высоком уровне, слаженность действий, а также качественное управление передвижением войск.

Ранее Медведев призвал сплотиться вокруг российского президента Владимира Путина и преодолеть раскол.