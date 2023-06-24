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Мероприятия военно-морского салона в Кронштадте 25 июня будут проводить лишь для специалистов

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Организаторы сообщили, что 25 июня мероприятия Международного военно-морского салона — 2023 в Кронштадте будут проводиться только для специалистов.
Мероприятия военно-морского салона в Кронштадте 25 июня будут проводить лишь для специалистов
  • РИА Новости

Отмечается, что будет введено ограничение прохода гостей и участников салона.

При этом допуск на территорию его проведения будет производиться по специальным пропускам после предварительной аккредитации.

«Вход на причалы гавани Усть-Рогатка для осмотра экспозиции кораблей будет закрыт», — заявили организаторы и принесли извинения за доставленные неудобства.

21 июня вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов и руководитель проектного офиса «Остров фортов» Ксения Шойгу приняли участие в церемонии открытия Международного военно-морского салона в Кронштадте.

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