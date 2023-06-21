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Мантуров принял участие в открытии Международного военно-морского салона

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Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов и руководитель проектного офиса «Остров фортов» Ксения Шойгу приняли участие в церемонии открытия Международного военно-морского салона в Кронштадте.
Мантуров принял участие в открытии Международного военно-морского салона
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Мантуров зачитал приветственное слово российского президента Владимира Путина.

«Уверен, что МВМС-2023 станет настоящим событием, а его масштабная экспозиция и обширная деловая программа в полной мере продемонстрируют серьёзный потенциал российской науки, конструкторских и инженерных школ, оборонно-промышленного комплекса, помогут участникам обсудить широкий спектр профессиональных проблем, заключить выгодные контракты», — отмечается в обращении.

От себя Мантуров поблагодарил коллег из Минобороны России, руководство Санкт-Петербурга и кластера «Остров фортов» за помощь в организации салона.

«Мы постарались наполнить причальную экспозицию кораблями разного назначения, показать современные береговые комплексы вооружений, а также новые разработки в области морской техники на корпоративных стендах», — отметил министр.

В мероприятиях салона принимают участие более 250 российских компаний.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что на военно-морском салоне в Кронштадте представили ЗРАК «Панцирь-МЕ».

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