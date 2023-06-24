Туроператоры начали отменять автобусные туры в южные регионы России

Туроператоры начали отменять автобусные туры в регионы юга России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России», — говорится в заявлении.

В АТОР добавили, что «Мультитур» отменил рейсы Москва — Анапа на 25 июня и Москва — Анапа на 26 июня в связи с форс-мажорной ситуацией.

Ранее вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.