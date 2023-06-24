Минпромторг опроверг информацию о вылете вице-премьера Мантурова в Турцию

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров находится и работает в Москве, говорится в сообщении министерства. В ведомстве отметили, что распространяемая информация о том, что он вылетел в Турцию, не соответствует действительности.

«Денис Мантуров находится и работает в Москве. Распространяемая одним из телеграм-каналов информация о том, что Денис Мантуров улетел в Турцию на «своём бизнес-джете», не соответствует действительности», — уточнили в министерстве.

Как уточняется, самолёт находится в коммерческой аренде, его может «зафрахтовать» кто угодно.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы вылетел в Санкт-Петербург.