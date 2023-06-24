Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал попытку вооружённого мятежа предательством.

«Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра. Речь о стабильности, о сплочённости государства, о безопасности граждан», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим он призвал российских бойцов, которые являются патриотами России, не вестись на провокации и не верить непонятным обещаниям, так как в настоящий момент важнее всего сохранить безопасность страны и сплочённость российского общества.

Ранее Кадыров, комментируя попытку мятежа, заявил, что бойцы Минобороны и Росгвардии из Чечни уже выехали в зоны напряжённости.