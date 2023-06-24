Патриарх Кирилл заявил о поддержке усилий Путина по недопущению смуты в стране
- Gettyimages.ru
Обращение Патриарха Кирилла опубликовано на сайте РПЦ.
Патриарх призвал одуматься всех, кто готов направить оружие против своих собратьев и соотечественников.
«Поддерживаю усилия главы государства российского, направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашей стране», — говорится в обращении.
Ранее Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.