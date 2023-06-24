Патриарх Кирилл заявил о поддержке усилий Путина по недопущению смуты в стране

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что полностью поддерживает усилия президента России Владимира Путина, направленные на недопущение смуты на территории страны.

Обращение Патриарха Кирилла опубликовано на сайте РПЦ.

Патриарх призвал одуматься всех, кто готов направить оружие против своих собратьев и соотечественников.

«Поддерживаю усилия главы государства российского, направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашей стране», — говорится в обращении.

Ранее Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.