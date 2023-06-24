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Патриарх Кирилл заявил о поддержке усилий Путина по недопущению смуты в стране

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что полностью поддерживает усилия президента России Владимира Путина, направленные на недопущение смуты на территории страны.
Патриарх Кирилл заявил о поддержке усилий Путина по недопущению смуты в стране
  • Gettyimages.ru

Обращение Патриарха Кирилла опубликовано на сайте РПЦ.

Патриарх призвал одуматься всех, кто готов направить оружие против своих собратьев и соотечественников.

«Поддерживаю усилия главы государства российского, направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашей стране», — говорится в обращении.

Ранее Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.

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