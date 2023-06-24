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Матвиенко: Совет Федерации полностью поддерживает президента

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата российского парламента полностью поддерживает президента.
Матвиенко: Совет Федерации полностью поддерживает президента
  • РИА Новости

Заявление Матвиенко приводит РИА Новости.

По её словам, сенаторы понимают важность консолидированной позиции общества.

Она отметила, что сила России состоит в единстве и нетерпимости к предательству.

В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России получили необходимый приказ на фоне попытки вооружённого мятежа.

Президент добавил, что не допустит повторения 1917 года и гражданской войны.

Минобороны России призвало бойцов ЧВК «Вагнер» проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями оборонного ведомства или правоохранительных органов.

В министерстве гарантировали вышедшим на связь бойцам безопасность.

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