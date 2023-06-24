Сенатор Джабаров: мятеж должен быть полностью подавлен

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о попытке вооружённого мятежа.

«Верховный главнокомандующий проявил гражданское мужество, не отсиживается, а выступил с обращением к народу», — сказал сенатор.

Джабаров также назвал заявление своевременным и подчеркнул, что его «однозначно поддержит армия и представители органов государственной власти».

«Мятеж должен быть полностью подавлен, невзирая на заслуги Пригожина, невзирая на тот подвиг вагнеровцев, которые они совершили при взятии Артёмовска. Но то, что они совершили сейчас, по сути, это нож в спину. Я думаю, что Пригожин должен быть остановлен, должен сложить оружие и сдаться правосудию», — заключил собеседник RT.

Ранее Путин назвал предателями России организаторов и участников попытки вооружённого мятежа.