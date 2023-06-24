Глава Северной Осетии призвал земляков в составе ЧВК «Вагнер» не подчиняться Пригожину
- РИА Новости
«Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина!» — написал он в своём Telegram.
Он назвал действия Пригожина преступлением против России и собственного народа. Меняйло также обвинил его в попытке ввергнуть Россию в братоубийственную гражданскую войну, прикрываясь патриотическими лозунгами.
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.