Глава Северной Осетии призвал земляков в составе ЧВК «Вагнер» не подчиняться Пригожину

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал бойцов из республики, служащих в ЧВК «Вагнер», не подчиняться преступным приказам Евгения Пригожина.

«Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина!» — написал он в своём Telegram.

Он назвал действия Пригожина преступлением против России и собственного народа. Меняйло также обвинил его в попытке ввергнуть Россию в братоубийственную гражданскую войну, прикрываясь патриотическими лозунгами.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.