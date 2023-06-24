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Володин заявил, что депутаты Госдумы выступают за консолидацию сил России

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские депутаты Госдумы выступают за консолидацию сил России.
Володин заявил, что депутаты Госдумы выступают за консолидацию сил России
  • РИА Новости

«Проблемы и беды страны происходили всегда только из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит. Депутаты Государственной думы, представляя интересы граждан Российской Федерации, выступают за консолидацию сил, поддерживают президента Владимира Владимировича Путина — нашего Верховного Главнокомандующего», — написал он в своём Telegram.

Он также призвал бойцов ЧВК «Вагнер» быть на стороне закона и со своим народом и не допускать раскола общества.

«В этой ситуации необходимо ещё больше сплотиться и сделать всё для победы», — добавил он.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.

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