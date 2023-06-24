Путин: российские бойцы и командиры героически отбивают атаки противника

Российский президент Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что российские бойцы и командиры героически отбивают атаки противника.

Он обратился к россиянам, личному составу ВС, правоохранительных органов и спецслужб, а также к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника.

«Делают это героически. Знаю, сегодня ещё раз ночью говорил с командующими всех направлений», — сказал Путин.

Также Путин обратился к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооружённого мятежа.

Ранее в Кремле заявили, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия докладывают президенту России о мерах, которые принимаются в связи с попыткой вооружённого мятежа, в режиме круглосуточной работы.