Путин: любые распри нужно отбросить в период проведения спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что любые распри нужно отбросить в период проведения спецоперации.

«Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри», — сказал Путин.

Ранее в Кремле заявили, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия докладывают президенту России о мерах, которые принимаются в связи с попыткой вооружённого мятежа, в режиме круглосуточной работы.