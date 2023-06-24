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Путин: любые распри нужно отбросить в период проведения спецоперации

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Президент России Владимир Путин заявил, что любые распри нужно отбросить в период проведения спецоперации.
Путин: любые распри нужно отбросить в период проведения спецоперации
  • РИА Новости

«Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри», — сказал Путин.

Ранее в Кремле заявили, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия докладывают президенту России о мерах, которые принимаются в связи с попыткой вооружённого мятежа, в режиме круглосуточной работы.

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