Власти Воронежской области поручили доставить застрявшим на М-4 всё необходимое

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что поручил доставить застрявшим на М-4 всё необходимое и помогать всем вставшим в пробке автомобилистам.

«Поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области», — написал он в своём Telegram.

По его словам, сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтёры оперативно доставят стоящим в пробке воду и всё необходимое.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил региональным службам МЧС и администрациям организовать застрявшим в пробке на М-4 доставку всего необходимого.