Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Власти Воронежской области поручили доставить застрявшим на М-4 всё необходимое

Короткая ссылка
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что поручил доставить застрявшим на М-4 всё необходимое и помогать всем вставшим в пробке автомобилистам.
Власти Воронежской области поручили доставить застрявшим на М-4 всё необходимое
  • © "Автодор"

«Поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области», — написал он в своём Telegram.

По его словам, сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтёры оперативно доставят стоящим в пробке воду и всё необходимое.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил региональным службам МЧС и администрациям организовать застрявшим в пробке на М-4 доставку всего необходимого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить