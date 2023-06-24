Власти Воронежской области поручили доставить застрявшим на М-4 всё необходимое
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«Поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области», — написал он в своём Telegram.
По его словам, сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтёры оперативно доставят стоящим в пробке воду и всё необходимое.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил региональным службам МЧС и администрациям организовать застрявшим в пробке на М-4 доставку всего необходимого.